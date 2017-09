Les conditions de détention de Salah Abdeslam ont été allégées

Depuis son transfert de Belgique vers la France, le 27 avril, Salah Abdeslam, le seul membre encore vivant du commando du 13 novembre 2015, est détenu à Fleury-Mérogis. Selon Le Parisien de ce 15 septembre, les juges d'instruction, le parquet de Paris et l'administration pénitentiaire ont décidé d'allégées ses conditions de détention hors normes. En cause, selon eux, il serait dans un état psychologique inquiétant : prostration, paranoïa, irritabilité... Après avoir constaté qu'il ne simule pas, ils ont décidé d'apporter un peu d'humanité dans sa vie carcérale, et cela dans l'intérêt de l'enquête.

En effet, ils craignent un suicide avant son procès.

Des parloirs sans vitre, des promenades, un tapis de prière et un Coran

Désormais, Salah Abdeslam pourra être en contact avec sa famille proche sans la vitre de séparation de son parloir. "Les parloirs la concernant pourront s'effectuer désormais sans l'intermédiaire d'un hygiaphone, sous réserve bien entendu des mesures de sécurité. Ce changement s'applique aussi à l'ensemble des autres personnes pour qui j'ai accordé ou je viendrai à accorder des permis de visite", rapporte Le Parisien les propos écrits, en mai dernier, par Christophe Teissier, le juge en charge de l'instruction. En contrepartie, le terroriste sera systématiquement fouillé avant son retour en cellule.

En outre, le suspect clé des attentats de Paris et de Saint-Denis, qui ont fait 130 morts, sera autorisé à voir le monde extérieur deux heures par jour lors de ses promenades. Un espace a été spécialement aménagé pour lui sur le toit. De plus, la lumière du jour pourra désormais pénétrer dans sa cellule. "Le plexiglas qui obstrue la fenêtre de sa cellule va être démonté", révèle au quotidien une source à la direction de l'administration pénitentiaire. In fine, concernant sa religion : il pourra faire sa prière avec un tapis qui lui sera fourni avec un exemplaire du Coran. Pour le reste, rien ne changera. Celui qui garde le silence devant les juges sera toujours filmé par une demi-douzaine de caméras 24 heures sur 24, surveillé par huit personnes et privé de contact avec les autres détenus. Une audience, prévue avant la fin de l'année, devrait permettre de se faire une idée de son état de sante, précise Le Parisien.