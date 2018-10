Les comptes de l'ENA dans le rouge : l'école menacée de banqueroute

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Zone tampon d’Idleb: retrait partiel des armes lourdes… pas de retrait des takfiristes… et des tirs meurtriers

Le Portugal et l'Espagne frappés de plein fouet par la tempête Leslie

Le Portugal et l'Espagne frappés de plein fouet par la tempête Leslie

Le Portugal et l'Espagne frappés de plein fouet par la tempête Leslie

Outre la masse salariale, les nouvelles missions imposées par l’Etat coûtent cher alors que la subvention publique stagne : l'ENA a dû absorber l’Institut international administration publique en 2002 et le Centre d’études européennes de Strasbourg en 2005.

Dans le détail, les comptes montrent que la subvention versée par l'État, de 31,1 millions d'euros, couvre à peine les seules dépenses de personnel, qui s'élève à 30,9 millions d'euros, dont 9,2 millions relève des salaires des élèvesn payés 1 682 euros par mois et pendant les deux ans de leur scolarité. "De quoi faire s’étrangler, par exemple, les élèves des meilleures écoles de commerce. Qui, eux, paient leur scolarité", note le journal. D'autant qu'1,5 million d'euros sont aussi alloués aux frais de déplacements des étudiants, par exemple lorsqu'ils sont en stage.

Les taquins y verront une belle analogie avec les finances de l'Etat... Les voyants financiers de l’Ecole nationale d’administration (ENA) sont dans le rouge, alerte Le Parisien c e dimanche. Sur un budget de 40,8 millions d'euros en 2017, le déficit a été de 2,8 millions d'euros, révèle le journal, qui a eu accès au compte financier de l'établissement. Si rien n'est fait, l'ENA pourrait même faire faillite dans quatre ans, prévient le journal.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres