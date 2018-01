Le compromis concédé par les démocrates pour mettre fin au "shutdown"

Les sénateurs démocrates ont accepté ce 22 janvier un compromis budgétaire temporaire avec les républicains qui va permettre de mettre fin à la fermeture partielle des services du gouvernement fédéral américain a indiqué le chef de file des démocrates Chuck Schumer dans l'Hémicycle.

"Après de nombreuses discussions, des offres et des contre-offres, le chef de file des républicains et moi sommes arrivés à un accord… Nous allons voter aujourd'hui pour rouvrir le gouvernement et continuer à négocier un accord global" sur le sort des centaines de milliers de clandestins arrivés jeunes aux Etats-Unis(les "Dreamers") a-t-l ajouté promettant que le gouvernement va rouvrir ses portes "dans les prochaines heures".

Jusqu'à présent les démocrates s'étaient refusé à voter une rallonge temporaire sans avoir de solides garanties sur le sort des "Dreamers". Ce raccord budgétaire permettra d'assurer le fonctionnement des institutions jusqu'au 8 février et d'ici là un débat sur ces clandestins devrait avoir lieu.