Compétitivité : les Etats-Unis détrônent Hong-Kong, la France 28e

Selon un rapport de l'IMD World Competitivenesse Center, les Etats-Unis prennent la place de Hong Kong, celle de première économie mondiale en termes de compétitivité. Cela s'explique par une croissance économique plus rapide et une atmosphère plus bénéfique pour l'innovation scientifique et technologique. Hong Kong reste première en termes de guvernance et de efficience budgétaire, mais passe derrière les Etats-Unis. Juste derrière le rival Singapour, puis les Pays-Bas et la Suisse. La France arrive en 28e place, soit une amélioration de 3 places en un an.

Le regain américain s'alignem avec la reprise de une croissance américaine en 2017 de 2,9%.

Les autres grands vainqueurs de ce nouveau classement sont l'Autriche, qui passe de la 25e place à la 18e place et la Chine de la 18e à la 13e place.

Les perdants sont les économies nordiques.

Le Venezuela reste dernière du classement (et ce très nettement, devant la Mongolie).