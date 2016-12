La Commission européenne veut assécher les finances des terroristes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

RDC : "on va boucler ce soir" l'accord de sortie de crise (source ecclésiastique)

En savoir plus

Une nouvelle catégorie de signalements relative aux "personnes inconnues recherchées" sera aussi créée. L’accès complet aux données récoltées devra être donné à Europol. In fine, le texte instaure une obligation "de créer un signalement SIS dans les affaires liées aux infractions terroristes".

De plus, l’amélioration du système d’information Schengen (SIS) - un système de partage de données destinées notamment aux autorités judiciaires et policières des pays européens - a été mis sur la table. Consulté 2,9 milliards de fois en 2015, ce système est utilisé en particulier pour la gestion des frontières européennes.

La Commission a aussi suggéré une nouvelle directive permettant de faire systématiquement du blanchiment de capitaux une infraction pénale et de "combler les écarts" entre règles nationales en la matière.

Outre, l'exécutif européen propose de "geler et confisquer rapidement les avoirs financiers transfrontières", afin "d’empêcher les terroristes d’utiliser leur fonds pour commettre d’autres attaques".

Blanchiment et les avoirs financiers

La Commission européenne a proposé mercredi 21 décembre une série de nouvelles mesures pour renforcer l’arsenal juridique européen contre le financement du terrorisme et combler les lacunes des échanges d’informations entre autorités des États membres. Avant d’être adoptées, ces dispositions seront examinées par les États membres et le Parlement européen.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres