La Commission européenne serait prête à mettre un terme à l'heure d'hiver

Les changements d'heures intempestifs sont souvent critiqués par la population pour leur impact négatif sur le sommeil notamment. La Commission européenne va proposer aujourd'hui la disparition, dans l'UE, du changement d'heure en hiver et en été.

Cette décision intervient à la suite d'une vaste consultation de plusieurs millions de citoyens européens. Cette information a été précisée par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, sur les antennes de la chaîne allemande ZDF.

"Nous allons décider cela aujourd'hui".

Les résultats de la consultation ont été récemment publiés en ligne. Les Européens ont massivement plebiscité la fin de l'alternance de l'heure d'été et d'hiver. Au total, plus de quatre millions et demi de citoyens européens se sont exprimés dans le cadre de cette consultation.

A l'avenir, il pourrait donc ne plus être obligatoire de changer l'heure de nos pendules et de nos montres. Ce processus avait été instauré en 1976 afin de réduire la consommation d'énergie.