La Commission européenne rejette le budget italien, une première dans l'histoire de l'Union Européenne

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Entre 25 et 34 ans, une femme sur cinq dit avoir subi un rapport sexuel forcé ou une tentative

En savoir plus

L'Italie, dont le déficit devrait atteindre 2,4% du PIB en 2019 et dont la dette publique représente 131% de son PIB, avait déjà été avertie par Bruxelles pour son risque de dérapage "sans précédent".

C'est une première dans l'histoire de l'Union Européenne. La Comission européenne (CE) a demandé à l'Italie de revoir son projet de budget pour l'année 2019. Pierre Moscovici, le commissaire européen aux Affaires économiques et Valdis Dombrovskis, le vice-président de l'exécutif européen ont indiqué lors d'une conférence de presse que le gouvernement italien dispose désormais de trois semaines pour proposer un nouveau document.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres