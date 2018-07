La Commission européenne condamne Google à payer 4.3 milliards euros d'amende

La Comission européenne va infliger une nouvelle amende record à Google. L'année dernière, elle avait déjà condamné le groupe à payer la somme de 2.4 milliards d'euros pour avoir abusé de sa position dominante dans la recheche en ligne en favorisant "Google Shopping" -son comparateurs de prix- à d'autres outils similaires.

Cette année, l'Union Européenne va plus loin, condamnant le groupe à verser 4.3 milliards d'euros pour abus de position dominante dans la recherche avec son système d'exploitation pour téléphones portables Android.

Selon la Comission Européenne, Google profiterait de sa position dominante sur Android pour assurer la suprématie de ses propres applications.

La plus visée d'entre-elles étant le moteur de recherche Google Search. Après deux ans de délibérations et sans que la firme américaine n'ait réussi à le convaincre, l'exécutif européen reproche toujours à Google d'oblliger les frabiquants de mobiles Android à pré-installer Google Search et à la paramétrer soit comme service exclusif soit comme service par défaut ; d'empêcher les fabriquants de vendre des smartphoneS qui fonctionneraient avec des systèmes d'exploitations autres; de promettre des avantages financiers aux fabricants et opérateurs qui pré-installeraient Google Search.

Face à ces accusations, Android a répondu qu'aucun fabricant n'était forcé di'nstaller les applications Google par défaut (Gmail, Google, Google Search...) et que rien ne l'empêchait de pré-installer des applications concurrentes. Or, dans les faits les fabricants et opérateurs n'ont guère le choix : ils pré-installent casi-systématiquement les applications google car elles sont les plus populaires.

Google a annoncé, dans un communiqué, cet après-midi qu'il ferait appel de la décision prise par la Commission européenne. "Android a créé plus de choix pour tout le monde, pas moins (...) Nous allons faire appel de la décision de la Commission", a déclaré un porte-parole du géant américain.