Commerce : les soldes vont être réduites à 4 semaines

Les soldes vont changer de visage. Dans une interview au Parisien, la nouvelle Secrétaire d'Etat auprès de Bruno Le Maire annonce la réduction de la période des soldes, après concertations avec les professionnels du commerce. "Les professionnels ont exprimé le souhait de réduire la durée des soldes d’été et d’hiver afin de focaliser l’attention, créer plus d’urgence et d’envie" explique-t-elle. "Car dans la perception du consommateur, une période de plus d’un mois est trop longue et l’intérêt se dilue.

Nous allons donc proposer, dans le cadre de la loi Pacte une réduction des deux périodes - été et hiver - de six à quatre semaines."

La mesure devrait être mise en place "en 2019, vraisemblablement pour les soldes de janvier prochain. Cela laisse ainsi le temps aux professionnels de se préparer" souligne-t-elle. Autre annonce, une version française du Black Friday devrait aussi voir le jour. Les professionnels "souhaitent se coordonner pour créer un événement, de type Black Friday, en dehors des soldes. Ce serait une période courte de promotions, sur deux ou trois jours, lancée au niveau national" a commenté la Secrétaire d'Etat. La date d'un tel évènement reste à être fixée.