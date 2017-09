Comment Facebook a aidé les annonceurs à cibler les antisémites

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

D'Alicante à Marseille via Alger : l'histoire d'un des derniers pastis "made in Marseille"

Arsenal-Cologne: chaos, confusion et enquêtes

Ariège : des hommes armés et masqués menacent de rouvrir la chasse à l'ours, une enquête ouverte

En savoir plus

ProPublica a ainsi testé la méthode en proposant des liens commerciaux grâce à trois mots-clés clairement antisémites. Le site a ainsi pu toucher 5897 personnes. Facebook a plaidé la bonne foi, par la voix de Rob Leathern, responsable de la gestion produit chez Facebook. "Il arrive que du contenu violant nos règles apparaisse sur notre plateforme" a-t-il expliqué. "Dans ce cas précis, nous avons supprimé les catégories de ciblage concernées. Nous savons qu’il reste encore du travail à faire, et c’est pour ça que nous installons de nouvelles mesures de sécurité autour de notre produit et de notre système de vérification pour éviter que de tels problèmes se reproduisent à l’avenir."

Le site américain ProPublica a révélé que Facebook permettait des ciblages publicitaires, via des mots-clés, antisémites. Ainsi, le réseau social suggérait des cibles en se basant sur les recherches des utilisateurs de type "je hais les juifs" ou encore "comment brûler les Juifs." Alerté par les journalistes, Facebook a immédiatement supprimé ces champs de recherche.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres