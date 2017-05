Comment Emmanuel Macron va-t-il prendre l'appareil d'Etat en main

« Dans les deux premiers mois du quinquennat, je changerai ou confirmerai l’intégralité des postes de direction dans la fonction publique. C’est une mise sous tension de l’appareil d’Etat. Cette fois-ci, on n’a pas le droit d’échouer », annonçait Emmanuel Macron dans Les Echos du 23 février. Il se donnera finalement six mois dans son programme : "D’ici la fin 2017, les directeurs d’administration centrale et les principaux dirigeants des organismes publics seront nommés ou confirmés au terme d’une procédure transparente, après revue de compétences et entretien".

Un chamboulement, ou pas, qui concernerait 250 postes sur les 2000 nommés en conseil des ministres.

Pour s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil d'Etat, le nouveau président examinera le cas des patrons de Bercy, de la police, du renseignement de la défense et des organismes publics comme l'Assurance maladie. "Pour mettre en oeuvre une politique ambitieuse, il faut des directeurs qui endossent la feuille de route décidée par le politique" lâchait-il dans le JDD en avril.

En 2012, le président Hollande, au nom de la continuité et de la neutralité de l'administration avait conservé les directeurs d'administrations. Il faudra attendre fin 2013 pour que Julien Dubertret, directeur du budget à Bercy et proche de François Fillon nommé en 2011 par Nicolas Sarkozy soit remplacé. Au contraire, Ramon Fernandez, a été d'une aide précieuse à la gauche et restera jusqu'à l'été 2014. Preuve de l'absence de règles en la matière.