Comment Emmanuel Macron a mis en colère l'Algérie

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Rennes: le président Ruello et l'entraîneur Christian Gourcuff débarqués

Meurtre de Louise: le policier laxiste suspendu et poursuivi

Affamés, des ours s'attaquent à des humains dans l'Extrême-Orient russe

D'après des sources diplomatiques algériennes, Emmanuel Macron aurait fait comprendre à ses interlocuteurs algériens qu’il ne souhaite pas favoriser l'Algérie – au cœur d'un conflit de succession, étant donné l'état de santé de d'Abdelaziz Bouteflika - et souhaite traiter tous les pays du Maghreb sur le même pied d’égalité. Une manière surtout pour le président français de rester en bons termes avec le Maroc.

La rumeur est désormais plus ou moins officiellement confirmée : la présidence algérienne est en colère contre Emmanuel Macron. Depuis qu'il a accédé à l'Elysée, le chef de l'Etat est attendu en Algérie. Durant le scrutin présidentiel, Alger avait en effet activé ses réseaux pour soutenir le leader d'En Marche. Un soutien discret qui laissait aux responsables algériens espérer une relation "privilégiée" avec Emmanuel Macron. Mais ce dernier ne l'entendrait pas de cette oreille, selon le site mondafrique .

