Le Comité d'éthique a donné un avis favorable pour l'extension de la PMA à toutes les femmes

La décision de ce mardi doit permettre d'alimenter les débats et les discussions parlementaires dans le cadre de la prochaine révision de la loi bioéthique. Un projet de loi sera en effet présenté par le gouvernement avant la fin 2018.

Cet avis intervient après une consultation publique, les "Etats généraux de la biothéqiue", organisée entre janvier et avril par le Comité consultatif national d'éthique (CCNE). Cette instance s'était déjà prononcée en 2017 pour l'extension de la PMA.

Selon le CCNE, l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules "peut se concevoir, notamment pour pallier une souffrance induite par une infécondité résultant d'orientations personnelles. Cette souffrance doit être prise en compte".

Le Comité d'éthique (CCNE) s'est donc prononcé ce mardi matin pour l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules.

