Combien ont coûté les cabinets des ministres ?

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Etats-Unis: incendies de forêt les plus meurtriers depuis les années 1990

Arras : plus de 300 spécimens issus d’espèces protégées saisis

Bleus: Pogba et Martial forfait, remplacés par Sissoko et Lacazette

2018-11-12T14:27:21.270Z Assassinat de Farida Hammiche le crime "à part" du tueur en série Michel Fourniret et de Monique Olivier devant la justice

En savoir plus

Ainsi, Geneviève Darrieussecq, la secrétaire d’Etat auprès du ministre des armées, a vu la masse salariale de son cabinet doubler entre 2017 et 2018 : son staff est passé de 3 à 5 membres et leur rémunération brute globale de 271.204 en 2017 à 542.781 euros cette année.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres