"Combien des nôtres ont trépassé?" : ce que contient la mystérieuse lettre envoyée par Salah Abdeslam à son cousin

Mercredi 15 novembre, Salah Abdeslam a refusé de répondre pour la cinquième fois au juge antiterroriste. Devant la justice, le dernier homme vivant des commandos djihadistes du 13 novembre 2015, incarcéré à l'isolement à Fleury-Mérogis, reste obstinément muet. Mais il se montre plus volubile avec ses proches. Jeudi, L’Express a dévoilé une lettre qu’il avait écrite à uns de ses cousins de Molenbeek, en Belgique, le 19 juin. La missive, qui sera ajoutée au dossier judiciaire, commence par des félicitations pour un récent mariage.

"J'espère que ce nouveau départ (...) te permettra de délaisser les désobéissances envers Allah et de t'accrocher à ce qu'il nous a ordonné".

Après des propos sur son rapport à la mort, Salah Abdeslam pose une question énigmatique : "Combien des nôtres ont trépassé?". 'Impossible de savoir s'il pense aux musulmans en général ou aux membres du commando du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts à Paris et à Saint-Denis' note L’Express.

En deux pages et 31 lignes, l’homme cite Allah à 17 reprises et conclut sur une injonction : "La prière. La prière. La prière!!!". En guise de post-scriptum, il écrit un supposé "hadith [faits et gestes] du prophète" promettant "l'enfer" à toute personne qui dessine. "Oublie les dessins. J'ai moi-même dans ma précédente lettre fait des dessins. Qu'Allah nous pardonne. Amine [amen]".