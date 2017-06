Le combat pour reprendre Raqqa a commencé

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le début d’une nouvelle bataille de grande envergure alors que celle de Mossoul (Irak) n’est pas terminée. Et cette nouvelle opération inquiète. D’abord pour les 300 000 civils vivants encore dans la ville, pilonnée par l’aviation de la coalition, mais aussi pour la Turquie. Binali Yildrim, le premier ministre turc, a déclaré qu’Ankara n’hésiterait pas à se protéger si la bataille venait à menacer les intérêts du pays, rapporte Le Figaro.

Le résultat de sept mois de combats dans les régions limitrophes et d’un encerclement progressif de la ville.

La bataille de Raqqa, fief de l’Etat Islamique en Syrie a débuté. Cette bataille est menée par les Forces démocratiques syriennes (FDS), composée de combattants kurdes et arabes soutenus par la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis.

