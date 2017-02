Colonisation et crimes contre l’humanité : la moitié des Français d'accord avec Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Les positions de l’opinion publique française restent pratiquement les mêmes que lors de la dernière enquête commandée par TSA auprès de l’Ifop à l’occasion du 62e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre. 52% des Français étaient à ce moment-là également favorables à ce que le gouvernement français présente des excuses officielles pour « les meurtres et exactions commis par l’armée française durant l’occupation de l’Algérie ».

« La colonisation fait partie d’un passé que nous devons regarder en face en présentant nos excuses à l’égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes », avait déclaré Emmanuel Macron durant sa visite en Algérie. À ce sujet, 52% de l’opinion publique française affirme être d’accord avec le candidat aux prochaines élections présidentielles, dont 17% affirme être « tout à fait d’accord » et 35% affirme être « plutôt d’accord ». En contraste, ils sont 25% des Français à affirmer être « pas du tout d’accord » à l’idée d’excuses officielles.

Les disparités sont également très présentes selon la nature de la nationalité des personnes interrogées. Seuls 49% des « Français de naissance » disent être d’accord avec l’affirmation de Macron au sujet du fait que la colonisation soit un crime contre l’humanité. En parallèle, 69% des « Français par acquisition » et 73% des étrangers partagent la position d’Emmanuel Macron sur la question.

Le clivage sur cette question varie fortement avec l'âge : alors que 45% des Français de plus de 35 ans ne sont pas d’accord pour dire que la colonisation est un crime contre l’humanité, 66% des Français de moins de 35 ans partagent la position d’Emmanuel Macron.

51% des sondés y affirment être d’accord avec les déclarations de Macron sur le fait que "la colonisation est un crime contre l’humanité", dont 17% disent être "tout à fait d’accord" et 34% "plutôt d’accord".

"J’ai toujours condamné la colonisation comme un acte de barbarie. La colonisation fait partie de l’histoire française. C’est un crime contre l’humanité", a déclaré cette semaine Emmanuel Macron lors d’un entretien à Echourouk News, lors de sa visite en Algérie. Des propos qui ont entraîné un grand nombre de réactions à droite et à gauche de l'échiquier politique, et qui divisent les Français, si l'on en croit un sondage Ifop publié par le journal algérien TSA.

