Un colonel des sapeurs-pompiers accusé de "complicité d'aide au séjour irrégulier"

Selon Le Point, un colonel des sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Val-d'Oise a été mis en examen par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny en Seine-Saint-Denis pour des faits « de complicité d'aide au séjour irrégulier en bande organisée » et « corruption passive ».

2 000 euros pour un faux diplôme

En poste pendant plus de 30 ans, il est soupçonné d'avoir pris part à un vaste réseau qui « facilitait l'obtention de titres de séjour, via la délivrance d'un diplôme d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personne (SSIAP), accompagné d'une promesse d'embauche fictive dans une société de sécurité privée », affirme Le Point, qui précise que « le gradé suspecté – Philippe D., ancien responsable du service prévention au sein des soldats du feu du Val-d'Oise – aurait validé des dizaines de diplômes frauduleux en échange d'une rémunération évaluée entre 10 000 € et 20 000 € par mois ».

Au début du mois d’octobre, huit autres personnes, soupçonnées d'appartenir à ce même réseau, ont été placées en garde à vue, dans les locaux de la sous-direction de lutte contre l'immigration irrégulière (SDLII) à Paris, selon Le Point. « Le prix de ces diplômes pouvait se monnayer jusqu'à 2 000 euros pièce. Plusieurs suspects ont été mis en examen pour corruption active, faux et usage de faux et blanchiment. Les titulaires de ce diplôme acheté, assorti d'une promesse d'embauche fantaisiste, pouvaient ensuite obtenir un titre de séjour en France. Sans ce colonel des pompiers, rien n'aurait été possible », affirme à l’hebdomadaire une source proche de l'affaire.

Les circuits de blanchiment de l'argent collecté

De leur côté, les enquêteurs du groupe d'intervention régional (GIR) de Seine-Saint-Denis « ont été chargés d'identifier les circuits de blanchiment de l'argent collecté par ce réseau, qui aurait vu passer plusieurs dizaines d'étrangers sans papiers », précise Le Point. En outre, une enquête administrative a aussi été menée par l'inspection générale de l'administration (IGA) pour découvrir le degré de responsabilité du commandement, à l'époque des faits, au sein du SDIS du Val-d'Oise, ajoute Le Point.

Cette affaire a été dévoilée par l'émission Envoyé Spécial sur France 2. Dans un reportage, diffusé au mois de mars 2016, un journaliste s'était fait passer pour un candidat à l'examen d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à la personne. Lors de l’examen filmé avec une caméra cachée, il a obtenu des réponses aux questions de la part de l'examinateur et ainsi s’est vu remettre son diplôme par le président du jury. Au lendemain de la diffusion de ce reportage, le colonel Philippe D. a eu un arrêt-maladie et aurait rapidement voulu partir à la retraite.