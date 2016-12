Cologne interdit des manifestations anti-migrants le soir du Réveillon

La police de Cologne a déclaré que deux partis d'extrême droite et anti-migrants allemands, l'AfD et le NPD, ne seront pas autorisés à organiser des manifestations le soir du Nouvel An dans la ville. On se souvient que la ville de Cologne avait été l'épicentre d'une vague d'aggressions sexuelles commises notamment par des migrants et des immigrés.

La décision aurait été prise pour raisons de sécurité. Jürgen Mathies, chef de la police de Cologne, a déclaré qu'il ne "veut pas réfréner l'expression politique" par cette décision, mais qu'il était "uniquement préoccupé" par la sécurité des participants et des riverains. En effet, la police n'a pas assez de personnel pour assurer à la fois la sécurité de ceux qui réveillonnent ainsi que des manifestants. De plus, d'autres groupes anti-racistes avaient déclaré qu'ils organiseraient des contre-manifestations si les manifestations de l'AfD et du NPD avaient lieu.

Après les aggressions du Réveillon de l'an dernier ainsi que l'attentat terroriste au Marché de Noël de Berlin, et avec une attention médiatique internationale importante sur la ville, la police de Cologne a prévu un dispositif de sécurité renforcé, avec environ 1500 agents déployés et des barrières en béton.

La police avait déjà annoncé l'interdiction administrative ce mardi ; le NPD avait formé un recours contre la décision devant le tribunal administratif de Cologne, qui l'a confirmée. La liberté de manifestation du parti devra être réduite "dans ce cas particulier", a décidé la juridiction.