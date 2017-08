Collectivités : "de nombreuses villes sont au bord de l'épuisement"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Une voiture percute un groupe et fait un mort

Athlétisme: Lavillenie et Chapelle en finale à la perche aux Mondiaux

Le premier trophée Miss France vendu plus de 6.000 euros

"Un changement radical de méthode s'impose : lançons dès la rentrée un Grenelle de la fraternité dans les quartiers, en regroupant acteurs, experts, collectivités, grands leaders associatifs, monde scolaire, entreprises engagées", lancent-ils soulignant que les quartiers "regorgent de solutions innovantes auxquelles il faut oser faire confiance." Et de lancer un appel : "Une vague de nouveaux élus vient de déferler à l'Assemblée : qu'ils aient l'audace et le courage, avec les maires, de faire le pari d'une nouvelle politique de la ville pour l'avenir de notre pays."

C'est un cri d'alarme. Dans le JDD, 8 élus, dont Stéphane Gatignon, maire (Écologistes !) de Sevran, Michel Heinrich, maire (LR) d’Épinal ou encore Thierry Mandon, ancien ministre, alerte sur la situation des villes, dans une tribune. "Aujourd'hui, de nombreuses villes sont au bord de l'épuisement. Elles connaissent des difficultés sociales immenses et sans solutions. Les quartiers se sont ghettoïsés, les trafics s'y sont largement intensifiés. Dans ces quartiers dits prioritaires, notre pays est menacé d'explosion à tout moment" expliquent-ils.

