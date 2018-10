Ce collaborateur de Fox News n'aurait peut-être pas dû prendre un selfie en plein plateau

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Taxation des GAFA. Paris et Berlin pour une solution d’ici à la fin de l’année

Sonatrach et Total renforcent leur coopération dans le gaz et la pétrochimie

Pompeo et Kim d'accord pour un nouveau sommet USA-Corée du Nord

Après la bagarre entre Booba et Kaaris à Orly, l'épilogue du "clash" de l'été connu mardi

Mais à force de chercher le bon angle, il finit par tomber de sa chaise. La séquence ne serait pas si drôle si, à ce moment précis (et non pas sans professionnalisme), la présentatrice décide de reprendre instinctivement la parole face caméra en faisant comme si rien ne s'était passé.

En toute décontraction, l'homme décapsule deux bouteilles de bière (Kavanaugh est un amateur de bière) et, devant trouver la séquence comique, décide de l'immortaliser en prenant un selfie.

La séquence ne dure que quelques secondes et est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le collaborateur de Fox News, Raymond Arroyo a proposé à Laura Ingraham, la présentatrice de l'émission "Ingraham Angle" de porter un toast à la nomination de Kavanaugh à la Cour Suprême.

I can’t stop watching this. pic.twitter.com/7GVvCLKR6M

