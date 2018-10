Colis suspects aux Etats-Unis : la piste du "terrorisme intérieur" privilégiée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Dans cette affaire, la police de Floride a également dévoilé qu'une enquête avait été ouverte après la découverte d'un colis supsect à proximité du bureau de Debbie Wasserman Schultz, élue au Congrès américain et ancienne présidente du comité national du parti démocrate. Elle avait été contrainte de démissionner en pleine camapgne présidentielle, en 2016. Debbie Wasserman Schultz était suspectée d'avoir favorisé Hillary Clinton lors des primaires.

"Un engin a été envoyé à mon bureau de New York. Je ne serais pas surpris si d'autres engins apparaissaient ailleurs".

Le gouverneur démocrate de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, a indiqué qu'un engin suspect avait également été envoyé à son bureau new-yorkais. Il a effectué cette déclaration lors d'une conférence de presse devant l'immeuble de CNN.

"C'est une période perturbante, une période de divisions profondes et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour nous rassembler".

La Maison Blanche a rapidement condamné et dénoncé ces actes "ignobles".

Mitch McConnell a remercié les forces de l'ordre et les services postaux qui "protègent nos dirigeants et personnalités publiques face à de tels actes inadmissibles. (...) Je m'élève avec tous les Américains pour condamner les tentatives d'actes de terrorisme intérieur sruvenues aujourd'hui".

