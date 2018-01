La colère de Mélenchon après la démission d'un des rapporteurs chargés de vérifier ses comptes

Selon Le Parisien, un des rapporteurs de la Commission des comptes de campagne a démissionné car ses réserves pour 1,5 million d'euros des dépenses de Jean-Luc Mélenchon n'auraient pas été retenues. Sur Facebook, Jean-Luc Mélenchon a affirmé que ses comptes "ont été validés par la Commission" et a dénoncé "une série de petits bashings qui favorisent le trafic des pompes à clics".

Qualifiant de "paille" la somme évoquée, il a ajouté qu'il "ignore absolument quelles dépenses ce rapporteur jugeait non remboursables" et ne peut dans ses conditions "donner (s)on avis sur ses impressions". "En tout cas, les échelons au-dessus de lui ont jugé comme c'est leur rôle et il n'a pas été suivi. Ce n'est pas de ma responsabilité", a-t-il annoncé, accusant Le Parisien de l'avoir "placé comme cerise sur un gâteau pour le reste totalement indigeste et assez ténébreux". "Nous allons donc maintenant éplucher chaque parution sur le sujet conformément à notre stratégie pour faire sanctionner la diffamation", a-t-il promis.