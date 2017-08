Climat : mission (quasi) impossible pour limiter le réchauffement à 2 degrés

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Moralisation de la vie politique : désaccord entre l'Assemblée et le Sénat sur le second projet de loi

Gros coup au moral pour les défenseurs du climat. Une étude américaine publiée dans la revue Nature Climate Change se montre particulièrement pessimiste sur la possibilité d'atteindre une limitation du réchauffement climatique à 2 degrés, comme prévu par l'Accord de Paris. Concrètement, il n'y aurait que 5% de chance d'y arriver. Pire, il n'y aurait qu'1% de chance de le limiter à 1,5 degré… "L'augmentation de la température est probablement de 2 °C à 4,9 °C, avec une valeur médiane de 3,2 °C et 5 % de chances qu'elle soit inférieure à 2 °C", précisent les chercheurs qui ont pris en compte l'augmentation de la population mondiale dans leurs projections.

