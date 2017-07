Climat : Macron annonce un sommet en décembre ; le G20 assure que l'accord de Paris est "irréversible"

Les accords de Paris sur le climat ne sont pas morts, malgré la décision de Donald Trump de s'en retirer. C'est le message qu'on voulu faire passer les dirigeants réunis à Hambourg pour le sommet du G20.

Le communiqué final du sommet "prend acte" de la sortie des Etats-Unis de ces accords, mais indique que "les dirigeants des autres Etats membres du G20 affirment que l'accord de Paris est irréversible". Pour autant, les Etats-Unis ont obtenu une concession de taille : le communiqué indique que les pays du G20 "vont œuvrer pour travailler étroitement avec d’autres partenaires pour faciliter leur accès et leur utilisation plus propre et efficace des énergies fossiles, et les aider à déployer des énergies renouvelables et d’autres sources d’énergie propre".

Concrètement, cela signifie que les Etats-Unis pourront vendre leur gaz de schiste, notamment aux pays d'Europe de l'Est.

Par ailleurs, Emmanuel Macron a annoncé l'organisation d'un nouveau sommet sur le climat. "Le 12 décembre prochain, deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, je réunirai un nouveau sommet afin de prendre de nouvelles actions pour le climat, notamment sur le plan financier", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet.

Commentant le communiqué du G20, il a déclaré : "Je considère que le texte final a permis (...) d'éviter toute marche en arrière". A propos de Donald Trump, il a lancé : "Je ne désespère jamais de convaincre, je pense que c'est un devoir compte-tenu de la fonction qui est la mienne et un trait de caractère".