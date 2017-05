Climat : les États-Unis seraient prêts à se retirer de l'accord de Paris

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Donald Trump avait dès lors indiqué qu'il livrerait sa décision plus tard, "afin d'avoir le temps de choisir la meilleure stratégie pour le pays", avait déclaré son porte-parole Sean Spicer.

L'épineuse question avait été évoquée fin mai lors du sommet du G7 en Sicile, réunissant les sept dirigeants des plus grandes puissances économiques. En dépit de l'unité affichées par les six autres dirigeants sur ce sujet, Donald Trump avait plutôt brillé par son scepticisme.

Cet accord sur le réchauffement climatique est entré en vigueur le 4 novembre dernier, après sa ratification par au moins 55 pays comptant plus de 55% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Les Etats-Unis et la Chine l'ont ratifié ensemble au début du mois de septembre.

Selon plusieurs médias américains, dont les chaînes CBS et CNN, Donald Trump a bel et bien décidé de faire sortir les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Cet accord entend permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de contenir "bien en dessous" de 2°C, voire à 1,5°C, la hausse des températures moyennes mondiales par rapport au niveau pré-industriel.

