Climat : "il y a des désaccords profonds" avec les Etats-Unis admet Emmanuel Macron

Interrogé sur la crise des migrants, Emmanuel Macron estime que cette question est l'une des "attentes" des discussions. "C'est un sujet européen" explique-t-il pour justifier qu'il n'ait pas été longuement évoqué lors des discussions. Quant au sujet sur l'Ukraine, il souhaite une nouvelle rencontre avec l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine pour tenter d'avancer sur la diplomatie.

Il est d'ailleurs revenu sur la personnalité de Donald Trump. "J'ai vu un dirigeant qui a des convictions fortes (...) J'ai vu quelqu'un qui est à l'écoute et qui a envie de travailler" a assuré Emmanuel Macron.

L'autre pierre d’achoppement était aussi les règles sur le commerce international que souhaite remettre en cause Donald Trump pour privilégier le protectionnisme. Ce dernier peut-il se passer du cadre de l'Organisation mondiale du commerce ? "Je ne saurais en douter. Les Etats-Unis doivent respecter les règles" a tranché le président français.

"Je ne ferai pas de spéculations. Mon rôle est qu'il reste pleinement dans l'Accord de Paris. Il n'est pas le seul à payer, ni celui qui paye le plus" a-t-il rappelé. "Ça ne nous empêchera pas d'avancer." Le président Trump rendra sa décision sur ce sujet, la semaine prochaine.

Emmanuel Macron a voulu se montrer positif, malgré un G7 qui s'achève sur des différends clairs entre les Etats-Unis et ses partenaires notamment sur le climat. "Oui, il y a des désaccords qui s'expriment autour de la table. Il y en a eu un sur le climat. J'espère qu'ils se réduiront" (…) J'ai dit à Donald Trump qu'il était indispensable que les Etats-Unis puissent rester pleinement engagés sur l'accord de Paris sur le climat" a affirmé le président français. Espère-t-il une fin heureuse dans ce dossier ?

