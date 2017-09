Climat : 2500 chercheurs ont répondu à l'appel de Macron

Opération réussie pour Emmanuel Macron. En lançant un grand appel aux chercheurs du monde entier pour rejoindre la France, après le retrait américain de l'accord sur le climat, il ne s'attendait peut-être pas à un tel résultat. "Quand Donald Trump a dit qu’il quittait l’Accord de Paris, cela signifiait que les budgets de la recherche publique dans le domaine climatique allaient baisser fortement. L’objectif était donc de ne pas perdre ces compétences et de les récupérer en France et en Europe dans le cadre de l’initiative Make Our Planet Great Again" souligne la ministre l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation dans l'Opinion.

"Nous avons ainsi ouvert un fonds de 30 millions d’euros, un montant pris sur les budgets d’investissement, qui n’enlève donc rien à personne dans les laboratoires."

"Nous avons reçu 2 500 messages de chercheurs et le même nombre venant d’étudiants doctorants" souligne la ministre. "355 chercheurs ont rempli complètement leurs dossiers. C’est désormais le CNRS qui est chargé de faire correspondre leur candidature avec les demandes des laboratoires. La bonne nouvelle, c’est que l’Allemagne va mettre en place un dispositif similaire avec un fonds public de 15 millions d’euros. L’Italie envisage de faire la même chose."