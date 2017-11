Clichy : Gérard Collomb affirme qu'il n'y aura plus de prière de rue

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

Le ministre de l'Intérieur a ensuite assuré que les autorités empêcheraient les prières de rue à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), alors qu'une association locale de musulmans a l'intention d'en organiser une nouvelle vendredi prochain afin de faire pression sur le maire de la commune, qui a décidé de fermer leur lieu de culte dans le centre-ville. "Il n'y aura pas de prières de rue, nous empêcherons les prières de rue", a affirmé le ministre, Il a ajouté qu’il fallait "que les musulmans puissent avoir un lieu de culte pour pouvoir prier. On fera en sorte que l’on résolve dans les prochaines semaines ce conflit."

Il a souligné la difficulté de répondre à des exigences "contradictoires", entre crainte de dérapage individuel d’un policier qui "déraille" et demande de protection accrue. "Cela demande beaucoup d'attention des cadres dirigeants de la policeé, a-t-il dit.

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb était l’invité ce dimanche de l’émission "Questions politiques" de France Inter, en partenariat avec Le Monde et France Télévisions.

