Claude Bébéar, fondateur d'Axa, soutient Macron

Emmanuel Macron continue d'engranger des soutiens. Et pas n'importe lequel : Claude Bébéar, fondateur d'Axa. Dans une tribune aux Echos celui qui avoue avoir été "impressionné par Valéry Giscard d'Estaing et Nicolas Sarkozy" (pour qui il a voté à la primaire) veut désormais choisir l'ancien locataire de Bercy. "Cette démarche n'allait pas de soi, mais c'est celle qui me semble correspondre le mieux aux défis que nous traversons" admet-il.

"Si Emmanuel Macron doit encore faire ses preuves, si la tâche qui l'attend paraît immense, si certaines de ses propositions sont perfectibles, j'ai confiance en sa droiture, en sa vision et en son plaidoyer européen" explique l'ancien dirigeant.

"Il y a bien des sujets de fond avec lesquels débattre avec Emmanuel Macron, mais ce qui me rapproche de lui est bien plus important que ce qui m'en sépare."

Concernant François Fillon, il ne se montre pas tendre. "Depuis de trop longues semaines, le candidat désigné par la droite et le centre est confronté à des révélations relatives à ses affaires personnelles, qui auraient dû l'empêcher de se présenter, selon son propre engagement, et qui l'empêcheront assurément de gouverner efficacement" tranche-t-il.

Le soutien est d'autant plus marquant que son successeur à la présidence du directoire de l'entreprise est n'autre qu'en Henri de Castries, un très proche de François Fillon…