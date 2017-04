Claude Bartolone reproche à François Hollande d'avoir été "trop normal dans une situation extraordinaire"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

E-cigarette : le vapotage autorisé dans les bars et les restaurants

L'Autriche poursuit le patron d'Airbus pour "corruption et fraude"

Le plus petit cétacé du monde est menacé d'extinction rapide: un cadavre vient encore d'être retrouvé au Mexique

En savoir plus

Au fil de ses confidences rapportées dans le livre "Un président ne devrait pas dire ça", le chef de l'État avait notamment estimé que Claude Bartolone n'avait "pas l'envergure" pour être Premier ministre et qu'il n'avait "pas un charisme considérable".

"Je n'oublie jamais, c'est mon plus grand défaut", a expliqué Claude Bartolone, interrogé sur sa relation avec François Hollande. Quant à la possibilité d'une "réconciliation", il estime que cette question "relève de l'intime."

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres