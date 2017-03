Claude Bartolone admet "des divergences de fond" avec Benoît Hamon

Lui qui voulait être l'arbitre de l'Assemblée, le voici en mauvaise posture pour satisfaire tout le monde. Claude Bartolone devait initialement voter pour le candidat du PS, à la prochaine présidentielle. Mais c'est Benoît Hamon qui en est sorti vainqueur. "J’ai des divergences de fond avec lui, notamment sur la question de la fin du travail" admet le président de l'Assemblée nationale au Monde. " Un choix collectif a été fait pour un candidat, il faut le respecter. Mais il faut entendre aussi le mal-être de ceux qui se rendent bien compte que le théorème mitterrandiste n’est plus en vigueur, et qu’une part des électeurs sociodémocrates qui votent traditionnellement pour le PS, ne se sentent pas pleinement représentés."

Votera-t-il donc pour Emmanuel Macron ?

"C’est une question qui me préoccupe tous les jours. Un choix collectif a été fait. Parce je suis militant socialiste engagé à gauche, je ne peux pas être attiré par une aventure personnelle. Mais dans le même temps, on sent la morsure de l’extrême droite sur la société (…) je me donne une quinzaine de jours pour savoir ce que je ferai." Un ralliement de Claude Bartolone serait une belle prise de guerre pour le mouvement En Marche.