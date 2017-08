Classement de Shanghai : les universités américaines dominent le palmarès, la France recule encore

Les années se suivent et se ressemblent pour le classement de Shanghai. Ce classement international, qui établit chaque année le palmarès des 500 meilleures universités au monde, vient de livrer ses résultats 2017, comme le rapporte le quotidien Le Monde. Ce palmaires, qui se base sur plusieurs critères (notamment le nombre de Prix Nobel et de médailles de Fields parmi les diplômés et les anciens, et le nombre de chercheurs les plus cités dans leurs disciplines) est souvent contesté mais reste très scruté.

Une fois encore, les universités américaines tiennent le haut du panier. Les Etats-Unis comptent en effet huit universités dans le top 10 et 13 dans le top 15. La célébrissime Harvard se classe première, suivie par Stanford et l'université britannique de Cambridge. Viennent ensuite le MIT et la Californienne Berkerley, qui perd deux places et rétrograde en 5e position.

La France fait plutôt figure d'élève moyen La première université tricolore se classe en effet 40e. Il s'agit de l'université Pierre et Marie Curie (Paris VI) - qui perd une place par rapport à l'an dernier - immédiatement suivie par l'université Paris-Sud, qui gagne cinq place par rapport au classement 2016. Une autre "Frenchie" se distingue : l'Ecole normale supérieure de Paris qui prend la 69e place.

Au niveau du top 100, les pays les plus cités sont : Etats-Unis (48 classés), le Royaume-Uni (9), l’Australie (6), la Suisse (5), le Canada (4), les Pays-Bas (4) et l’Allemagne (4). La France arrive a égalité, avec le Japon (3). Cinquième en 2015, sixième en 2016, la France recule donc pour la troisième année consécutive.