Classement de Shangaï 2018 : seuls trois établissements français classés dans le top 100

Depuis 2013, le cabinet indépendant Shangai Ranking Consultancy célèbre les 500 meilleurs établissements d'enseignement supérieur à travers la planète.

Pour ce nouveau classement, rendu public mardi, la France se hisse à la 36ème position grâce à Sorbonne Univeristé. Cette faculté française est en réalité la fusion entre Paris-Sorbonne et l'université Pierre-et-Marie-Curie (classée à la 40ème place l'an dernier).

Dans le reste du classement pour le top 100, l'université Paris-Sud se hisse à la 42ème place et l'Ecole normale supérieure est positionnée à la 64ème position.

Le top 10 du classement est identique à l'an dernier.

Harvard est en tête, depuis la seizième année consécutive, devant Stanford et Cambridge. Huit des dix premières places sont occupées par des établissements américains.

Le cabinet Shangai Ranking Consultancy présente son classement comme le plus fiable même si de nombreuses critiques sont émises chaque année.

Le classement est fondé sur le nombre de prix Nobel et de médailles Fields décrochés parmi les étudiants diplômés et les professeurs, le nombre de chercheurs les plus cités dans leurs discipline ou bien encore la quantité de publications dans les revues "Nature" et "Science".