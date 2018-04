Cinq cocktails Molotov ont été retrouvés à la faculté de Tolbiac

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

11h55 NDDL: dix squats démantelés, six personnes expulsées (préfète) AFP

NBA: Ntilikina (New York Knicks) a bien appris sa leçon

Syrie : Emmanuel Macron "condamne les attaques chimiques" et se coordonnera avec Donald Trump

Cela fait trois semaines que la faculté de Tolbiac est bloquée par les étudiants. Ces derniers s'opposent à la réforme du gouvernement sur l'accès à l'université. Vendredi, des violences ont éclaté entre un groupe de jeunes casqués et armés de battes de baseball et des étudiants bloqueurs.

La situation est tendue dans les universités françaises. Vendredi, cinq cocktails Molotov ont été retrouvés dans l'université Paris I Tolbiac, située dans le XIII arrondissement de la capitale. C’est un responsable de la sécurité du site qui les a repérés et une enquête a été ouverte par le parquet de Paris.

