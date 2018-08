Christophe Dugarry bientôt poursuivi en justice par Didier Deschamps ?

20 ans après leur sacre commun en Coupe du Monde, en 1998, Didier Deschamps et Christophe Dugarry n'ont plus rien à se dire. Rien d'amical, tout du moins. Après des déclarations de l'un et de l'autre, à la suite du récent sacre des Bleus, le 15 juillet dernier, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France pourrait porter plainte contre son ancien coéquipier, comme l'indique Le Parisien de ce mercredi 22 août.

"Dugarry ose dire que je prends la France en otage (avec la non-sélection de Karim Benzema, ndlr). Cela dépasse l’entendement. On a vécu des choses ensemble, donc je sais qu’en termes d’état d’esprit, sincèrement, j’ai vu beaucoup mieux", avait répliqué Didier Deschamps, le 20 juillet dernier à la suite d'une critique de Christophe Dugarry.

Alors, lundi 20 août sur RMC Sport, l'ex-attaquant tricolore a lui aussi voulu riposter.

"Je l’ai connu en 1990 et 1991 et il y a toujours eu des histoires sur lui. Je me rends compte qu’il est dans beaucoup d’affaires", lâchait alors "Duga". Des propos que le sélectionneur de 49 ans ne serait pas disposé à laisser passer, étudiant avec son avocat, Me Carlo Brusa, la possibilité de porter plainte contre Christophe Dugarry.