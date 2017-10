Christophe Castaner traité de "salaud" par l'ex-directrice de la communication de Mélenchon

Sur BFMTV lundi 16 octobre au soir, le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner est revenu sur l'universalité de l'allocation chômage, une mesure envisagée par le gouvernement, "qui doit profiter à celles et ceux qui y ont pas le droit (agriculteur, artisan, commerçant)". "C’est une forme de liberté. Mais la liberté, c’est vers quelque chose. Ce n'est pas de se dire : 'Finalement, je vais bénéficier des allocations chômage pour partir deux ans en vacances'", a lancé Christophe Castaner. Ainsi, il a alimenté le cliché du "chômeur-parasite".

"Après les fainéants, les vacanciers !"

Des propos qui ne sont pas passés inaperçus. Sur la Toile, des internautes se sont enflammés. Parmi eux, Sophia Chikirou, ex-directrice de la communication de Jean-Luc Mélenchon (aujourd'hui en charge des réseaux sociaux de "Le Média"), a même traité Christophe Castaner de…"salaud". "RT si toi aussi tu as touché le chômage, galèrer (sic) pendant des mois à envoyer des CV, déprimer (sic)...Soyons fiers de nous. Ce mec est un salaud", a-t-elle écrit sur son compte Twitter.

D'autres politiques ont également réagi. "Bénéficier des allocations chômage pour partir deux ans en vacances... Encore une #PenseeComplexe de l’ère #Macron signée #Castaner !", a twitté le député PCF de Dieppe, Sébastien Jumel. "Je (on) ne dois pas bénéficier d'allocations chômage pour partir 2 ans en vacances" : Après les fainéants, les vacanciers !", a commenté le député FN du Gard, Gilbert Collard. De son côté, le député européen PS, Guillaume Balas a interpellé Christophe Castaner sur Twitter : "Vous rendez plus libres les riches en baissant leurs impôts et vous ciblez les chômeurs: n'avez-vous pas honte?"