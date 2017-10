Christophe Castaner sera bien candidat à la tête de LREM... mais pourrait rester au gouvernement

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

En cas d’élection, si Christophe Castaner devrait abandonner la fonction de porte-parole ("Le porte-parole du gouvernement ne peut pas être le représentant d'un des mouvements politiques de la majorité" a-t-il indiqué sur RTL), il reste plus flou sur son avenir gouvernemental : "Je garderai mes activités ministérielles tant que le président de la République et le Premier ministre m'en confient les responsabilités."

Emmanuel Macron n'avait pas besoin de beaucoup insister pour me convaincre. S'il m'a choisi et s'il a soutenu ma candidature, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai le soutien de la base."

C’est officiel : Christophe Castaner est candidat pour prendre la tête de La République en marche . Le porte-parole du gouvernement et secrétaire d'État aux Relations avec le Parlement a confirmé cette information ce mercredi matin sur RTL et évoqué "un challenge extraordinaire". Selon lui, "il faut arriver aujourd'hui à construire un mouvement politique différent, donner une énergie à ce mouvement."

