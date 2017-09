Christophe Castaner sur sa relation avec Macron : "J’assume cette dimension amoureuse"

"Ce que je vis aujourd'hui est extraordinaire. C'est dingue même ! On ne vit ça qu'une fois dans sa vie" : Christophe Castaner livre ses impressions dans un portrait dans Le Point, publié ce samedi. Pour le porte-parole du gouvernement, originaire du Lubéron, cette nouvelle vie est un rêve : "Franchement, j'ai du mal à m'habituer. Tout ça, ça ne me ressemble pas. Ce n'est pas moi", déclare-t-il.

Dans ce portrait, il ne cache pas son admiration pour Emmanuel Macron : "J’assume cette dimension amoureuse. Mon niveau d’exigence envers moi-même est tel que si je dois avoir un chef, je dois avoir de l’admiration pour lui.

Et Emmanuel est fascinant. Tout l’est chez lui : son parcours, son intelligence sa vivacité, sa puissance physique même."

Il explique que le président le lui rend bien, avec une confiance à toute épreuve. "Car j'étais l'un des rares à avoir totalement l'ADN Macron, explique le ministre. Aujourd'hui, lorsque l'on me pose des questions auxquelles je n'ai pas de réponse gouvernementale, je m'en tire parce que je sais comment il réagirait. Et je ne me suis pas souvent planté."

Pour autant, prévient-il : "Je ne suis jamais dans le coup d'après. Mais, je me dis que j'aurais du mal à rester cinq ans ici, à un poste aussi exposé…"