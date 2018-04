Christophe Castaner lance la campagne de LREM pour les élections européennes à travers "la grande marche pour l'Europe"

C'est à Fondettes, près de Tours (Indre-et-Loire), que Christophe Castaner a lancé ce samedi 7 avril "la grande marche pour l'Europe", indique L'Express. Accompagné de trois députés LREM d'Indre-et-Loire, le secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le Parlement est allé sonner à la porte des habitants pour les interroger au sujet de l'Europe et capter leur ressenti.

Selon Christophe Castaner, entre 30 000 et 40 000 "marcheurs" étaient mobilisés ce samedi pour parler d'Europe. "On a dans chaque département un responsable Europe qui organise les marches. Elles vont durer cinq semaines. Tous les questionnaires seront ensuite centralisés et analysés par le siège, à la fois par un traitement numérique mais aussi humain, questionnaire par questionnaire, car les questions ouvertes qu'ils comportent le nécessitent. Ensuite, on va enrichir le constat, le diagnostic, mais aussi le projet sur lequel on va travailler dans les mois qui vont suivre la grande marche", a-t-il expliqué.

"On est là pour écouter ce que les gens perçoivent de l'Europe. On n'est pas là pour dérouler notre projet mais essayer de comprendre pourquoi il y a un désamour, des doutes autour du projet européen", assure de son côté Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. L'objectif final du parti au pouvoir est de "construire un projet européen fidèle à la réalité du terrain", selon Christophe Castaner.