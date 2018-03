Christophe Castaner a jugé Sarkozy "convaincant"

Pari réussi ? En tout cas, "convaincant", selon Christophe Castaner. Si le secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement ne veut pas "interférer dans une affaire de justice", il s'est tout de même un peu épanché sur la mise en examen de Nicolas Sarkozy et notamment la défense de l'ancien président de la République, sur TF1. "Il est important qu'il puisse se défendre. Moi je l'ai trouvé convaincant" explique-t-il lors du Grand Rendez-Vous d'Europe 1/CNews/Les Échos. "Ce qu'il a dit à la télé semblait convaincant".

Convaincant mais pas forcément "convaincu", souligne-t-il. "Pour être convaincu, il faudrait connaître le dossier, et les seuls qui le connaissent c'est Nicolas Sarkozy et le juge" explique le patron de la République en marche. Il a, en revanche, balayé l'argument selon lequel la mise en cause d'un ancien président revenait à remettre en cause la France. "La mise en cause personnelle de Nicolas Sarkozy, ce n'est pas la France. Ce n'est pas le sujet" a-t-il tranché.