Christophe Castaner "n'exclut pas la présence physique des forces de l'ordre" dans les écoles pour lutter contre la violence

L'Education nationale est confronté au malaise des professeurs depuis le lancement du mouvement #Pasdevague sur les réseaux sociaux après la diffusion de la scène surréaliste d'une enseignante menacée par une arme factice par un élève à Créteil.

Le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Education nationale se réunissaient ce vendredi dans le cadre d'un "comité stratégique sur la violence à l'école".

Christophe Castaner a indiqué, devant la presse et aux côtés des ministres de la Justice et de l'Education, qu'il "n'excluait pas la présence physique des forces de l'ordre" dans les établissements scolaires, notamment "dans les quartiers les plus difficiles".

Des mesures vont être annoncées mardi prochain dans le cadre du Conseil des ministres. Ces dispositifs doivent permettre de renforcer la sécurité à l'école.