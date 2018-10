Christophe Castaner et Jean-Michel Blanquer veulent un "plan d'action" contre les violences qui visent les enseignants

La vidéo tournée dans une salle de classe du lycée Edouard-Branly de Créteil (Val-de-Marne), dans laquelle un adolescent pointe une arme vers sa professeure en lui demandant de l'inscrire "présent", continue de faire réagir.

Après la réaction d'Emmanuel Macron, qui a tweeté avoir "demandé au ministre de l'Éducation nationale et au ministre de l'Intérieur de prendre toutes les mesures pour que ces faits soient punis et définitivement proscrits des écoles", les ministres de l'Éducation nationale et de l'Intérieur, Jean-Michel Blanquer et Christophe Castaner, ont annoncé ce dimanche la mise en place un "plan d'actions" contre les violences visant le personnel éducatif.

Une réunion d'un comité stratégique aura lieu dès la semaine prochaine pour un "plan d'actions ambitieux", ont-ils promis. Dans un communiqué commun, les deux ministres condamnent "les menaces et avanies" subies par l’enseignante ainsi que la diffusion de la vidéo, et expriment leur "total soutien" à la professeure et à "l’ensemble de la communauté éducative".