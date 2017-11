Christophe Castaner élu à la direction de La République en marche

Le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, a été élu ce samedi à la tête de la République en marche.

Son mandat de délégué général, d'une durée de trois ans, lui a été octroyée à l'unanimité moins deux voix des présents, lors d'un scrutin à main levé organisé à huis-clos, selon un communiqué du parti. Christine Jagueneau, référente départementale d’En marche dans le Loir et Cher, a démenti cette information, indiquant qu'il ne s’agissait "pas de deux abstentions mais de deux votes contre", dont le sien. La direction de LRM a répondu que "quand il y a un seul candidat c’est compté techniquement par l’huissier comme une abstention.

Libre ensuite aux votants d’exprimer la raison de leur choix et d’utiliser les mots qu’ils veulent".

Cette élection s'est déroulée en ouverture de la première journée du congrès de La République en Marche, réuni ce samedi 18 novembre à Chassieu, près de Lyon.

Déjà porte-parole du gouvernement et secrétaire d'Etat aux Relations avec le Parlement, Christophe Castaner reconnaît ne pas avoir "rêvé" du poste, où il était le seul candidat, mais il s'est dit "fier et honoré" du résultat.

Je suis fier et très honoré d’avoir été élu Délégué Général de #LaREM. Je me mettrai au service de notre mouvement, et porterai la voix de tous nos adhérents. #ConseiLaRem pic.twitter.com/jCGtTqU9ul

— Christophe Castaner (@CCastaner) 18 novembre 2017