Christophe Castaner critiqué pour ses propos sur les SDF qui "refusent d'être logés"

Mali : une démission et beaucoup d’inquiétudes

Plus de 600 soldats français blessés en OPEX de 2007 à 2016

Des propos tenus aussi par Julien Denormandie, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Cohésion des territoires : "Quand [les associations] vont à la rencontre des personnes, il y en a beaucoup qui refusent de venir avec eux, il y en a beaucoup qui préfèrent ne pas avoir un hébergement d'urgence et rester dans la rue. Ce n'est pas du tout une généralité, mais c'est la réalité du terrain", a-t-il dit dans le Figaro .

Il a ajouté : "Ensuite, il y a des hommes et des femmes qui refusent aussi, dans le cadre des maraudes, d’être logés parce qu’ils considèrent que leur liberté – et je n’ai pas à juger de savoir si c’est bien ou pas – les amène à ne pas être en sécurité, à l’aise, dans ces centres".

Promesse de Macron pour les sans-abris: "Des femmes et des hommes, dans le cadre des maraudes, refusent aussi d'être logés" selon Castaner pic.twitter.com/jen1HznygA

"La promesse de l’Etat, c’est de garantir des places d’accueil et vous avez, à l’heure où je vous parle, encore des places d’accueil disponibles en Ile-de-France et dans les grandes villes. Peut-être pas assez, il faut un peu de temps pour améliorer cela", a-t-il expliqué vendredi au micro de BFM TV.

Le président de LREM, Christophe Castaner, a néanmoins choisi de voir le verre à moitié plein et a vanté, vendredi, les efforts accomplis dans ce domaine.

"Je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois", avait déclaré Emmanuel Macron fin juillet à Orléans lors d'un discours sur l'accueil des migrants. A la veille de la Saint-Sylvestre, alors que 200.000 personnes sont encore dans la rue selon RTL, il va sans dire que la promesse n'a pas été tenue, loin de là.

