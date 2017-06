Christophe Castaner : "il n'y aura pas de loi de finance rectificative"

Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, était l'invité ce dimanche du Grand Jury sur LCI, RTL et Le Figaro. Il est revenu sur la délicate question des dépenses publiques, alors que le gouvernement veut faire passer le déficit sous la barre des 3% en 2017. Christophe Castaner a critiqué, sans le nommer, le gouvernement de Bernard Cazeneuve, qui "laissé filer certaines dépenses" à la fin du quinquennat de François Hollande. "Il y a eu ces premiers mois des dérives dans la gestion de nos comptes.

On a laissé filer certaines dépenses (...) je ne veux pas charger la mule, mais c'est une mauvaise tradition", a-t-il déclaré.

Pour autant, "il n'y aura pas de collectif budgétaire, il n'y aura pas de loi de finance rectificative", a-t-il dit, réaffirmant la position du gouvernement. Il n'y aura donc pas de hausse d'impôts pour compenser un éventuelle dérapage budgétaire. "Nous corrigerons le tir par une gestion ministère par ministère", a-t-il affirmé.

La Cour des Compte doit rendre jeudi un audit demandé par le nouveau gouvernement afin d'avoir "une photographie" des comptes publics. L'"opération performance" viendra ensuite: "On veut réduire les déficits budgétaires parce que c'est notre responsabilité. On n'est pas un bon politique quand on dépense plus que ce qu'on a."