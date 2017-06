Christophe Castaner : au sein de la majorité, "il n'y aura pas d'uniformité mais de la cohérence"

Sur France 2, le secrétaire d’Etat chargé des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, a déclaré qu’Emmanuel Macron était "heureux du résultat" alors qu'il était "inquiet d'une cohabitation hier". "Au fil des mois, on nous disait qu'on n'y arriverait pas, qu'avoir une majorité serait impossible. Mais il y a aujourd'hui Emmanuel Macron et ses marcheurs qui ont montré l'inverse." Selon lui, si La République en marche devrait avoir une forte majorité à l'issue du second tour des élections législatives, tout ne sera pas "uniforme" pour autant.

"On ne veut pas une majorité pour être tranquilles." Au sein de la majorité, "il n'y aura pas d'uniformité mais de la cohérence". Et il y aura une opposition au second tour, "mais les Français veulent que l'on prenne des risques !" "Il y a un équilibre du pouvoir, il y a les institutions, il y a la presse, on est dans une démocratie !", a-t-il fait savoir.

Toutefois, Christophe Castaner n'a pas sous-estimé l'importance de l'abstention (51,29 %) qui est pour lui, "un échec". "Il faut l'entendre, redonner confiance, donner envie. Il faut que le gouvernement soit un gouvernement de réponse au quotidien des gens !", a-t-il expliqué.