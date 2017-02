Christine Angot exhorte François Hollande à se représenter : "Il n’y a plus que vous. Vous êtes notre Président, vous êtes notre capitaine"

Dans une lettre ouverte parue ce dimanche dans le JDD, la romancière Christine Angot apporte un soutien inatendu à François Hollande, qu'elle voit comme le seul à même de faire face à la menace islamiste et de contrer la montée de l'extrême droite.

"Vous ne pouvez pas laisser pourrir la situation. Vous ne pouvez pas laisser le pays se décomposer comme c’est en train de se passer. Vous ne pouvez pas laisser le pays se désintégrer. On est chez nous. Nous aussi Monsieur le Président, on est chez nous", commence à écrire la romancière, avant de livrer un véritable éloge de François Hollande : "Vous ne pouvez pas quitter le navire comme ça. Pas en ce moment. Il faut que quelqu’un fasse quelque chose, et il faut que ce soit vous. Il n’y a plus que vous."

Cette déclaration d'amour n'avait pourtant rien d'évident.

Christine Angot précise que le 1er décembre, elle avait trouvé "très bien" que François Hollande renonce. Mais depuis, "tout a changé. Vous ne pouvez pas laisser le bateau échouer. Vous êtes notre Président, vous êtes notre capitaine, le bateau est en train de s’échouer."

Mais qui seraient les électeurs du président ? "Regardez le nombre de gens qui ne savent pas quoi voter. On est 51% Monsieur le Président. A ne pas savoir quoi faire. Il y a ceux qui disent qu’au deuxième tour ils feront bloc et qu’ils voteront contre Marine Le Pen, mais qui ne savent pas quoi voter au premier tour. Ils ne peuvent voter pour aucun de ceux qui se présentent", écrit-elle. "Le 1er décembre, quand vous vous êtes retiré, vous n’aviez aucune chance de l’emporter. Maintenant vous en avez une. Vous en avez une, parce que le pays affronte un double danger." D'un côté Marine Le Pen, "qui nous menace" et qui "menace notre pays" ; de l'autre "la menace islamiste. Des gens qui nous détestent et qui veulent nous détruire".

Elle l'assure : "Dans les situations exceptionnelles, vous avez toujours été à la hauteur. Même ceux qui vous ne vous aiment pas le reconnaissent. A moins d’être vraiment de mauvaise foi." (ah bon ?) "Vous avez stabilisé la courbe du chômage, venez inverser celle de la chute. Vous saurez nous réunir. Venez. Essayez".