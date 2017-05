Christian Estrosi réélu maire de Nice

Une semaine après avoir annoncé sa démission surprise de la présidence de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Christian Estrosi (LR) a été réélu maire de Nice ce lundi 15 mai. Il a été réélu par 55 voix sur 57 avant d'être chaleureusement applaudi. "Merci pour cette confiance renouvelée. Devant les Niçois, j’ai pris un engagement : les servir, toujours et partout", a tweeté Christian Estrosi ce matin. "Mon devoir, ma volonté, ma passion demeurent intacts : je sers les Niçois et la ville de Nice", a-t-il encore écrit.

Merci @p_pradal.

Le lien de confiance qui nous unit, ici, est garant de la confiance que les Niçois nous ont accordée, et renouvelée #CMNice pic.twitter.com/GgzkzHoPUm

— Christian Estrosi (@cestrosi) 15 mai 2017

Frappé par la règle du non-cumul des mandats, il avait cédé son fauteuil de maire il y a moins d'un an, gardant néanmoins la main sur sa ville comme premier adjoint en charge de la sécurité, des ressources humaines, aux finances, aux transports, aux travaux et même à la voirie et au stationnement.