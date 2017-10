Christian Estrosi : "Je ne suis pas Macron-béat"

Christian Estrosi (BFMTV) : "Je soutiens Macron pour ce qu'il a avancé sur un certain nombre de sujets" explique le maire de Nice qui se défend pourtant d'être un "Macron-béat". Mais il s'interroge : "Est-ce qu'il aura la force d'aller jusqu'au bout?" Il a par ailleurs souligné qu'il quitterait les LR "si la ligne de la digue infranchissable avec le FN n'est pas claire."

Pierre Gattaz (Europe 1) : "L'ISF est un poison qui a empoisonné l'économie française depuis 30 ans", a expliqué le patron des patrons. "Moi, je suis ravi que quelqu'un puisse dire 'On en a marre'. Ça suffit ! On est l'un des seuls pays au monde à avoir gardé l'ISF".

Jean-Luc Mélenchon (TF1) : "Ce qu’a exprimé Emmanuel Macron hier (dimanche), c’est une vision de caste. Dans la vie, pour lui, il y a les premiers de cordée, ceux qui ont des sous et si on critique on est jaloux, et puis il y a les premiers de corvée", a expliqué le patron de la France Insoumise au JT de TF1, lundi soir. "Dans la tête d'Emmanuel Macron, l’entreprise c’est la finance. (...) Pour moi c’est un collectif humain"

Jacques Mézard (Sud radio) : "J'entends les cris des maires qui sont dans les quartiers les plus difficiles explique le ministre de la Cohésion des territoires. "Ils ont raison. Ce sont eux qui voient certaines dérives, des difficultés de plus en plus lourdes dans certains quartiers au niveau de la sécurité, de l'emploi. Il y a effectivement un décrochage, dans certains quartiers. J'entends que nous puissions y faire davantage, mais il faut les efforts de tout le monde et des collectivités aussi."